Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattı 11 yıl sonra yeniden hizmette

Törende konuşan Erdoğan, “Bu hatla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıktı” dedi.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehrin ulaşımını rahatlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarihi boyutu da olan anlamlı bir açılış töreni nedeniyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Erdoğan, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sisteminin, ülkenin en eski demir yollarından biri olduğunu, ilk kısmı 153 yıl önce hizmete giren hatla özellikle Bakırköy ve Yeşilköy’ün gelişmesine, büyümesine önemli katkılar sağlandığını aktardı.

Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattın, Marmaray’ın açılışıyla birlikte hizmetini tamamladığını dile getiren Erdoğan, “Gebze-Halkalı banliyö hattı metroya dönüştürülerek hizmete devam ederken Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometre uzunluğundaki kesim atıl durumda kalmıştı.

İstanbul’un ihtiyaçlarını da gözeterek Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul’a kazandırmayı amaçladık. Böylece hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik” dedi.

“İstanbul’da 5 yıl boşa geçti”

Proje hakkında bilgi veren Erdoğan, “Projemiz kapsamında 7,3 kilometre yaya yolu, 7,3 kilometre bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan ile 14 yaya geçidi ve 13 kara yolu geçidi yer alıyor.

Yani şehrimizde raylı sistem hattından öte sosyokültürel, turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkânların da olduğu son derece modern bir ulaşım projesini kazandırmış olacağız. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaştırma hizmetleri ile ilgili şehre yaptıkları yatırımlara değinerek, “Diğer ulaştırmaya baktığımız zaman, yatırımlarımızın yanı sıra sadece son 2 yıl içinde toplam 51 kilometrelik metro hattını şehrimizin istifadesine sunduk. Geçen ay sonunda ülkemizin en hızlı metro hattı olan 37,5 kilometrelik projenin Gayrettepe-Kağıthane etabını hizmete aldık.

Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu gibi kritik öneme sahip projeleri devreye aldık. Yeni hatları, yeni ulaştırma projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı’nı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nı, Altunizade-Çamlıca Cami-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nı da inşallah İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

Projede neler var?

Bakan Uraloğlu’nun SirkeciKazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ne ilişkin açıkladığı detaylar şöyle:

-7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu

-8 istasyon

-122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları

- 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan

- 74 bin metrekare yeni yeşil alan

-22 adet karayolu ve yaya alt geçidi

Hattın ilk seferi Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmete alınacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nda banliyö trenini kullanarak ilk seferi gerçekleştirdi. Sirkeci’de, Türk bayraklı balonlarla donatılan banliyö trenine binen Erdoğan, makinist koltuğuna oturdu. Erdoğan’ın düdüğünü çalıp kullandığı tren, Kazlıçeşme’ye hareket etti. Erdoğan’a yolculuğu esnasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Sirkeci – Kazlıçeşme 20 dakika olacak

Marmaray’ın 29 Ekim 2013’te hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul’un raylı sistemlerde en eski ana ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Halkalı Banliyö Treni’nin Yedikule-Halkalı arası 1 Mart 2013’te, SirkeciYedikule arası ise 12 Ağustos 2013’te seferlere kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 8,3 kilometrelik SirkeciKazlıçeşme bölümünü yeniden projelendirerek hem ulaşım hem de turistik bir niteliğe kazandırdı. Yeniden hizmete açılan hat Sirkeci-Kazlıçeşme arasında günde 83 sefere ev sahipliği yapacak ve Sirkeci-Kazlıçeşme güzergâhında bir sefer 20 dakika sürecek.