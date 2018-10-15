Şirketler 50 çocuğu hayata bağlamak için koşacak

15 Ekim 2018

Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) bu sene 11 Kasım 2018’de yapılacak olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda Adım Adım Oluşumu ile koşarak, yürüyerek, rengarenk kostümler giyerek, Dilek Çocuklarının hayallerini yerine getirebilmek, daha çok çocuğu hayata sımsıkı bağlarla bağlayabilmek için bağış ve farkındalık kampanyası düzenliyor.

Uzmanlara göre iyileşme sürecinde yüksek moral ve umut en büyük destek. "Hayata Bağlayan Dilekler" projesi çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden 50 çocuğun dileklerinin gerçekleşmesini sağlayacak. Bunun için de Bir Dilek Tut Derneği, kendilerine destek olacak gönüllü kurumları arıyor.

Kurumsal kayıtlar 30 Ekim tarihine kadar devam ediyor

Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda kurumsal kayıtlar 30 Ekim 2018 tarihine kadar devam ediyor. Türkiye’de birçok kurumda çalışanlar şirket takımları oluşturup sosyal faydaya destek vermek için maratonda yer alıyor. Bu sene TAV, Pegasus, BP Castrol, Mondelez, Carl Zeiss, Boston Consulting, Chubb, NCR, Baxter gibi birçok önemli markanın çalışanlarının oluşturduğu takımlar İyilik Peşinde koşarak riskli hastalıklarla savaşan 50 çocuğun dileğini yerine getirmeye çalışacak. Bir Dilek Tut Derneği 30 Ekim’e kadar gönüllü kurumları arttırarak daha çok çocuğun dileğini yerine getirmeyi hedefliyor.

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) 2000 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyor. Bu çocuklar ciddi anlamda ruhsal yorgunluk yaşayarak hayal kurmayı unutabiliyor, coşkusunu ve hayata karşı merakını yitirebiliyor. Tüm bunlar çocuğun iyileşme sürecini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor.

Takım çalışması ile riskli hastalıları ola çocukların dileklerini gerçekleştiriyorlar

Bir Dilek Tut Derneği yaptığı tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, "imkansız" kavramını zihninden silebilmeyi hedefliyor. Bunun için de çok daha fazla kurumun desteğine ihtiyaç duyuyor. Vodafone İstanbul Maratonu’nda 50 dileği gerçekleştirmeyi hedefleyen dernekte dileklerinin gerçekleşmesini bekleyen 217 çocuk sıra bekliyor.

Bu dilekleri gerçekleştirmek için derneğin kurumlara sunduğu bir diğer alternatif de “Wish Challange” adı verilen takım çalışmaları. Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Eda Aroyo, “Dilek çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirirken şirketler ile takım oluşturma teması altında iş birliği yapıyoruz ve takım çalışması eğitimi veriyoruz. Şirket çalışanları bizim moderatörlüğümüzde yaratıcılıklarını ve kendi yaşamlarındaki ilişkilerini kullanarak bir çocuğumuzun dileğini planlıyor ve belirlenen günde yerine gerçekleştiriyor. Bunu yaparken kendilerinin ve takım arkadaşlarının topluma ne kadar yararlı olabileceklerini görüyor ve en önemlisi bu çok önemli amaca aracı olan şirketlerine saygı ve bağımlılıkları kat kat artıyor” diyor.