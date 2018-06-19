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  • Şırnak'ta EYP infilak etti: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Şırnak'ta EYP infilak etti: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şırnak'ta EYP infilak etti: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
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Şırnak'ta Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Son dakika şehit EYP

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