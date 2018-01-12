Şırnak'ta otobüs devrildi: 9 ölü, 28 yaralı
Şırnak'ta Irak uyrukluları taşıyan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi- Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.
Kaynak: AA