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Şırnak'ta otobüs devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

Şırnak'ta Irak uyrukluları taşıyan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Şırnak'ta otobüs devrildi: 9 ölü, 28 yaralı
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Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi- Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: AA

kaza

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