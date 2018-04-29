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Şırnak’ta terör saldırısı: 1 şehit

Şırnak’ta Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Şırnak’ta terör saldırısı: 1 şehit
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Şırnak Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.

Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Şehit olan asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA

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