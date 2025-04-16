Sırrı Süreyya Önder kimdir? Kariyeri, nereli, kaç yaşında?

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Önder'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, olayın ardından Önder'in hayatı ve kariyeri olayın sonrasında merak konusu oldu. Rahatsızlığının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında "Sırrı Süreyya Önder kimdir? Nereli, kaç yaşında, Sırrı Süreyya Önder hangi partide?" gibi sorular yoğun şekilde aratılmaya başlandı.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Önder, Türkiye’de sinema, medya ve siyaset alanlarında tanınan çok yönlü bir isimdir. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk ve gazeteciliğin yanı sıra uzun yıllardır aktif siyasette de yer almaktadır.

Eğitim ve gençlik yılları

Babası Ziya Önder, 1960’lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman’daki kurucularından ve il başkanlarındandı. Önder, babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ailesiyle birlikte dedesinin yanına taşındı. Genç yaşta çeşitli işlerde çalışarak ailesine destek oldu. Adıyaman Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ancak 12 Eylül darbesi sırasında siyasi faaliyetleri nedeniyle eğitimine ara verdi.

Cezaevi süreci

Önder, 1980’de Maraş Katliamı’nı protesto ettiği için gözaltına alındı ve 12 yıl hapis cezası aldı. Yedi yıl boyunca Mamak, Ulucanlar ve Haymana cezaevlerinde kaldı. Bu dönemde açlık grevlerine katıldı ve yazmaya devam etti.

Sinema kariyeri

Tahliye olduktan sonra inşaat işçiliği, şoförlük ve yurtdışında çeşitli işlerde çalıştı. 2003 yılında sinemaya yönelen Önder, ilk yönetmenlik deneyimini “Beynelmilel” filmiyle yaşadı. Film, Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazandı. Ardından “O... Çocukları”, “F Tipi Film”, “İtirazım Var” gibi yapımlarda da senarist, yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

Siyasi kariyeri

2011’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun (BDP destekli bağımsızlar) İstanbul 2. bölge adayı olarak milletvekili seçilen Önder, daha sonra HDP’ye katıldı. 2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi. 2015’te Ankara’dan HDP milletvekili seçildi. 2023 seçimlerinde ise DEM Parti’den İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi ve TBMM Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

Çözüm süreci ve Gezi protestoları

2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecinde HDP heyetinde yer aldı ve İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmelere katıldı. 2013’te Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol aldı ve biber gazı kapsülüyle yaralandı.

2013’teki Newroz konuşması nedeniyle 2018’de “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 43 ay hapis cezası aldı ancak Anayasa Mahkemesi’nin 2019’da verdiği ifade özgürlüğü ihlali kararıyla tahliye edildi.