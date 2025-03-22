Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın Emniyet ifadesi ortaya çıktı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB’ye yönelik ‘terör’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Şahan’ın Emniyet ifadesinde sorulara verdiği yanıtlar ortaya çıktı.

Resul Emrah Şahan’a Emniyet’teki ifadesinde ‘gizli tanık Meşe’nin beyanları soruldu. Gizli tanığın Şahan’a yönelik ifadeleri özetle şöyle:

* İBB’de ilk görevine Bimtaş A.Ş'de başlamıştır. 2020’de Marksist yapıda bir solcu, aynı zamanda böyle yapılara kitlelere destek veren bir insandı. Bimtaş Genel Müdürlüğü döneminde bu tip yapıların İPA ve Bimtaş'da yer bulmasına olanak sağlamıştır.

* BİMTAŞ'tan sonra İstanbul Planlama Ajansı'nın başına geçti. PKK sempatizanı olduğunu biliyorum. İstanbul Planlama Ajansı’nı rüşvet şarkı oluşturmak için kurdular. Resul Emrah Şahan buradaki personel alımlarında ağırlıklı olarak PKK sempatizanı kişileri işe aldı. PKK sempatizanlarını işe aldılar.

Ayrıca Şahan’a Azad Barış’la ilişkisine yönelik sorular da yöneltildi.

'Terör örgütlerinin kısaltmalarını bile bilmem'

Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın gizli tanık beyanlarına yönelik yanıtı ise şu şekilde:

* Gizli tanık beyanlarını hem IPA ile ilgili hem diğer tüm alanlarla ilgili kabul etmiyorum. Reform Enstitüsü hem entelektüel çalışmalar yapmak, araştırmalar yapmak için kurulmuş objektif bir düşünce kuruluşudur.

* Azad Barış 2019 sürecinde HDP partisi resmi görevlisi iken İBB'de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştım. Sonrasında Azad’ın eşiyle akraba olduğumuz (kan bağı değil) eşinin teyzesi benim Ankara'da okumama çok fayda sunan, benim için çok değerli bir öğretmendir. O ilişkiyle yeniden tanıştık.

* Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Daha ayrıntılı beyanımı savcılıkta vereceğim.

Yedi kişiye 'terör' suçlaması

İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra haklarında gözaltı kararı çıkarılan isimler şöyle:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, A.B. ve A.B.’nin sahibi olduğu Spectrum House şirketi çalışanı H.A.