  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sivas-İstanbul aktarmasız YHT seferleri başlıyor (Yolculuk kaç saat sürecek?)
Takip Et

Sivas-İstanbul aktarmasız YHT seferleri başlıyor (Yolculuk kaç saat sürecek?)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT) ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, "483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul’dan 08.40’ta hareket edecek, Sivas’a 15.58’ de varacak, Sivas’ tan 13.00’da hareket edecek ve İstanbul’ a 20.08’ de ulaşacak” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında başlayacak olan aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye’de demiryollarında yapılan yatırımlar ve atılımlar sayesinde ulaşımda çağ atlatan projeleri hayata geçirdik.

Hızlı tren projeleri, mevcut demiryollarının yenilenmesi ve modernizasyonu, milli ve yerli demiryolu sanayisinin geliştirilmesinde bakanlık olarak duraksamadan çalışıyoruz.

1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti

* Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Hattı, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düştü.

* Güzergah üzerinde bulunan 8 istasyon ile hizmet veriyor. Hızlı tren hattı Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas’a ulaşıyor.

* Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1.3 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuştu. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen Yüksek Hızlı Tren ile 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti.

Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’da hareket edecek

* Sivas ve Ankara’dan Yüksek Hızlı Trenler ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmalar tamamlandı.

* Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul’a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul’dan da 08.40’ta hareket edecek, Sivas’ a 15.58’ de varacak, Sivas’ tan 13.00’ da hareket edecek ve İstanbul’ a 20.08’ de ulaşacak.

* İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika sürecek.

* Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız.