Sivas'ta korkutan deprem! Son depremler listesi
AFAD verilerine göre, Sivas’ın Ulaş ilçesinde saat 16:34’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı sonrası "son depremler" araması yine sıklaştı.
Sivas'taki 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 7.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.
Son depremler listesi...
16:34 – Ulaş (Sivas) – 3.9
15:15 – Kırıkhan (Hatay) – 1.9
14:50 – Sivrice (Elazığ) – 1.2
14:49 – Sivrice (Elazığ) – 1.2
14:42 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.3
13:56 – Simav (Kütahya) – 1.4
13:10 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.9
12:42 – Simav (Kütahya) – 2.2
12:35 – Battalgazi (Malatya) – 1.3
12:28 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9
12:19 – Çubuk (Ankara) – 1.7
12:15 – Simav (Kütahya) – 1.1