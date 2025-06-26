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Sivas'ta korkutan deprem! Son depremler listesi

AFAD verilerine göre, Sivas’ın Ulaş ilçesinde saat 16:34’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı sonrası "son depremler" araması yine sıklaştı.

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Sivas'ta korkutan deprem! Son depremler listesi
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Sivas'taki 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 7.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. 

Son depremler listesi... 

16:34 – Ulaş (Sivas) – 3.9
15:15 – Kırıkhan (Hatay) – 1.9
14:50 – Sivrice (Elazığ) – 1.2
14:49 – Sivrice (Elazığ) – 1.2
14:42 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.3
13:56 – Simav (Kütahya) – 1.4
13:10 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.9
12:42 – Simav (Kütahya) – 2.2
12:35 – Battalgazi (Malatya) – 1.3
12:28 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9
12:19 – Çubuk (Ankara) – 1.7
12:15 – Simav (Kütahya) – 1.1

Kaynak: HABER MERKEZİ