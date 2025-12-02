Siyaset bilimci Prof. Dr. Taha Parla kimdir, neden öldü?

Siyaset bilimci Prof. Dr. Taha Parla, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye'de siyasal kültür ve rejim tartışmaları üzerine çok sayıda önemli esere imza atan Parla'nın vefatının ardından Metis Yayınları sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Metis Yayınları'nın paylaşımında "Taha Parla'yı Kaybettik. Türkiye'nin düşün dünyasına derin katkılar sunan, siyasal düşünce tarihimizin en önemli isimlerinden Taha Parla'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hepimize sabır ve güç diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Taha Parla kimdir?

1945 doğumlu Parla, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. Columbia Üniversitesi'nde master ve doktorasını yaptıktan sonra, 1976-1982 ve 1991-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye'de siyasal kültür ve rejim tartışmaları üzerine çok sayıda önemli esere imza atan Parla'nın kitapları arasında Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm, Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmî Kaynakları serisi ve Türkiye'nin Siyasal Rejimi 1980-1989 bulunuyor.