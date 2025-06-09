Siyaset dünyasından Ferdi Zeyrek için taziye mesajları! Erdoğan, Bahçeli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah’tan rahmet, ailesine, Manisalı hemşehrilerimize ve CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yayımladığı taziye mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Beyefendi'nin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet, ruhu şad olsun." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak Zeyrek için başsağlığı dilediği bildirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zeyrek için "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Zeyrek için "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kabine üyelerinden Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mesajında, Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesajında, Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına sabır ve CHP teşkilatına başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.