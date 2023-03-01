Siyaset yarınki toplantıya kilitlendi: Aday kim olacak?

Deprem nedeniyle 13 Şubat'ta beklenen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gündemli toplantısı yapılamamış, ittifak bu dönemde bir kez deprem gündemiyle toplanmış bir sonraki toplantı tarihi ise 2 Mart olarak belirlenmişti.

CHP Dış İlişkilerden sorumlu Başdanışmanı Ünal Çeviköz, CNN International'a verdiği ve CHP tarafından metninin yayınlandığı röportajda 2 Mart tarihine dikkat çekti.

Çeviköz, kendilerine güvendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"- Sanırım 2 Mart'ta, Altılı masa, altı muhalefet partisinin liderleri bir araya gelecekler ve toplantılarında muhtemelen cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için son hazırlıkları görüşecekler.

- Buna karar verildiğinde, sanırım seçim tarihinin açıklanmasını bekleyeceğiz ve seçim tarihi açıklandığında, cumhurbaşkanı adayını da açıklayacaklar. Kendimize oldukça güveniyoruz."