Siyasetçi ve bürokratlardan 100'üncü yıl mesajları

Bakanlar ve bürokratlar, X sosyal medya hesapları üzerinden 100'üncü yıla dair kutlama mesajları paylaştı.

Mesajlardan bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Genç Cumhuriyet'imiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bu bayram aynı zamanda millet olarak topyekun hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. 100 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz. (...) Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Evlatlarımızın çalışkan, dürüst, adil, milli ve manevi değerlerinin takipçisi, evrensel ilkeleri özümsemiş bireyler olması idealimizin en büyük ilhamı, Cumhuriyet'tir. Çok çetin dönemeçlerde, çok ağır bedellerle kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin katbekat üstüne çıkarmak azmimizle katettiğimiz her mesafe, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla baş koyduğumuz istikbalimiz için yakılmış bir meşaledir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet'imiz, Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet. İstanbul'un işgalinde Boğaz'ı yaran düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradedir. Büyük Taarruz'da 'Vakit tamam, inşallah zafer bizimdir' diyen inançtır Cumhuriyet.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Milletimiz Cumhuriyet'i en özel hazinesi olarak görüp sahip çıkmıştır. Millet iradesini önceleyen, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan aziz milletimiz nice yüzyıllar boyu vatan kıldığı bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda güçlü Türkiye hedefimize doludizgin koşuyoruz.