10 Ocak 2018

Başbakanlık Resmi Konutu'ndan Basın Merkezi'ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerle bir süre sohbet eden Yıldırım, gazetecilerin, dünyada yaşananları en hızlı ve en doğru şekilde aktardıklarını bildirdi.

Gazetecilerin hakkını, hukukunu korumanın Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin görevi olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, hükümet olarak son 15 yıldır gazetecilerin haklarının daha ileriye taşınması bakımından çaba gösterdiklerini anlattı.

"Bizim yüzümüzden sizin de tatiliniz yok "

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü resmi tatil olabilir mi?" sorusuna, "Yok, olamaz. Gazetecilere tatil diye bir şey yok. Siyasetçilerin ve gazetecilerin tatili olmaz. Burada açık söyleyeyim, bizim de tatilimiz yok." karşılığını verdi.

Türkiye'de hafta sonları ve resmi tatillerle beraber toplam 116 gün izin yapıldığına değinen Yıldırım, "Bizim tatilimiz yok, bizim yüzümüzden sizin de yok. Onun için biz bir anlamda aynı kaderi paylaşıyoruz." dedi.