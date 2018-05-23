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'Sızma girişimi'nde bulunan teröristler vuruldu

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden sızma girişiminde bulunan üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

'Sızma girişimi'nde bulunan teröristler vuruldu
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında sızma girişiminde bulunan üç terörist etkisiz hale getiridi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonu devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında 21 Mayıs'ta sızma girişiminde bulunan üç terörist çıkan çatışmada öldürüldü.

Kaynak: AA

Son dakika tsk terörist

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