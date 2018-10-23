Sky News, Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğunu iddia etti
İngiliz Sky News haber sitesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cansız bedeninin bir kısmının konsolosun evinin bahçesinde bulunduğunu iddia etti.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazetecinin öldürüldüğü Suudi kaynakları tarafından açıklanmıştı.
İngiliz haber sitesi Sky News, Kaşıkçı olayı ile ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi. İngiliz basını, Kaşıkçı'nın cansız bedeninin parçalara ayrıldığının ve vücut parçalarının Suudi konsolosun evinin bahçesinde bulunduğunu yazdı.
Kaynak: İHA