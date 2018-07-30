Soçi'de 'pilot proje' için mutabakat sağlandı

30 Temmuz 2018

Rusya'nın Soçi kentinde süren Suriye konulu 10. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmelerinde Türkiye, Rusya ve İran, rejim ile muhalefet arasında güven artırıcı önlemler kapsamında, alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması yönünde uzlaştı.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşmaları kapsamında oluşturulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun bugün düzenlenen dördüncü toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran, "pilot proje" ismini verdikleri bir mutabakata vardı.

Taraflar, Suriye yönetimi ve muhaliflerin elindeki az sayıda tutuklunun karşılıklı olarak serbest bırakılması için uzlaştı.

Güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleştirilecek takasın kaç kişiyi kapsayacağı, hangi noktalardan yapılacağı ise henüz kararlaştırılmadı.

Bu arada, garantör ülkelerin yarınki ana toplantı öncesinde yaptığı üçlü görüşme de sona erdi.

Görüşmelerin gündemini İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki son durum, mültecilerin geri dönüşü, alıkonulanların serbest bırakılması ve Anayasa Komitesi çalışmaları oluşturuyor.

Kaynak: AA