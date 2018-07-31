Soçi'deki Suriye zirvesinde 'ortak duruş' vurgulandı

31 Temmuz 2018

Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Zirvesi'nde taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin evlerine dönüşü için koşulların sağlanması ve alıkonulanlardan az sayıda kişinin güven artırıcı önlem olarak serbest bırakılması konularında uzlaştı.

Toplantılara katılan Rus heyetin başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev toplantının sonuç bildirisini okudu.

Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terör listesindeki bağlantılı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergilenecek

Garantör ülkelerin sahadaki son durumu değerlendirerek üçlü iş birliğini sürdürmeye karar verdiklerinin ifade edildiği bildiride, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği kaydedildi.



Anayasa görüşmeleri Cenevre'de sürecek

Bildiride, Türkiye, Rusya ve İran'ın, Cenevre'de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edildi.

Bu çerçevede garantör ülkelerin Cenevre'de eylül ayının başında bir araya geleceği anımsatıldı.

Mülteci ve yerinden edilenlerin geri dönüşü

Rus diplomatın okuduğu nihani bildiride, garantör ülkelerin Suriye'de normal ve barışçıl yaşamın tesis edilmesi, mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllülük esasına dayalı dönüşleri için koşulların sağlanması gerektiğini vurguladıkları ve başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) olmak üzere uluslararası kurumlara çağrıda bulundukları belirtildi.

Alıkonulanların sembolik takası

Bildiride, tarafların, Suriye yönetimi ve muhalefet arasında güven artırıcı önlem olarak alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaştığı kaydedildi.

Lavrentiyev, gelecek Garantörler Toplantısı'nın kasım ayında yapılacağını duyurdu.

Dışişlerinden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde Astana formatında düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, sahadaki gelişmelerin ele alındığı ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönünde sürdürülen çabaların istişare edildiği belirtilerek, "Bu çerçevede, tarafımızca İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin Astana mutabakatının temel bir unsuru olduğu ve işlevselliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Zirvede Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan grupların ayrılıkçı gündemlerine karşı durulmasının önemine işaret edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek toplantıda, gerek toplantı marjında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi ile yapılan istişarelerde Anayasa Komitesi’nin kurulmasına ilişkin çabalar ele alınmış, bu konudaki görüşmelere önümüzdeki eylül ayında Cenevre'de devam edilmesi kararlaştırılmıştır."

Toplantıda ayrıca Suriye'de yerlerinden edilen kişiler ve mültecilerin gönüllü olarak ve güvenlik içinde geri dönüşleri için gerekli şartların oluşturulmasının öneminin vurgulandığı belirtilen açıklamada, bu amaçla atılabilecek adımların görüşülmeye başlandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, toplantı marjında, zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu'nun dördüncü toplantısının da düzenlendiği belirtilerek, "Çalışma Grubu, Suriye'de çatışan taraflarla, zorla alıkonanların serbest bırakılmasına yönelik bir pilot proje gerçekleştirilmesi yönünde mesafe kaydetmiştir." denildi.

Açıklamada, Astana formatında düzenlenen yüksek düzeyli toplantıların on birincisinin gelecek kasım ayında yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA