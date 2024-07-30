Sokak köpekleri yasası geçti, Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj geldi: Aptala anlatır gibi...

Sokak köpeklerinin öldürülmesine yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu sabaha karşı TBMM’de kabul edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek yasaya göre; yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Bu gelişme üzerine Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan kritik bir mesaj geldi. Prof. Dr. Demirtaş, kediler ve köpekler hakkında bir şey yazınca karşılaştığı “Peki ya sivrisinekler” sorusunu gündeme taşıdı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Bakın aptala anlatır gibi anlatayım” diyerek beş maddede konuya yaklaşımını özetledi:

1) Kedi ve köpekler milyonlarca yıl içinde evcilleşmişler.

2) İnsanlarla beraber yaşamışlar, insanlara dost olmuşlar.

3) Memeli hayvanlar, bize yakınlar, akıllılar.

4) Diyeceksiniz ki danalar da memeli, onları yiyoruz. Orada haklısınız. Elimde olsa et yemem. Vejeteryan olmayı düşündüğüm zamanlar oldu. Etin yerine geçecek bir besin olursa bir dakika durmam geçerim.

5) Anlaşılmıştır umarım… Ha bu arada kara sineklere gelince: Zorunda olmadıkça havluyla dışarı kovalıyorum, öldürmüyorum.