Sokak lezzetleri tüketirken dikkat... Akla gelmeyecek maliyet düşürme yöntemleri!

Bayramda ailece bir restorana gidip yemek yemenin oldukça pahalı olduğu günümüzde, sokak lezzetlerine duyulan ilgi her zamankinden daha fazla. Fakat hijyen koşullarına yeteri derecede özen göstermeyen ve maliyeti düşürerek daha fazla kazanç sağlamak isteyen kişiler halk sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor; tıpkı kısa süre önce Kocaeli'de yaşanan olay gibi.

Kocaeli’de 1 Nisan'da bir işletmeden farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri bulunan kişilerden ikisi hayati tehlike yaşarken, konuyla ilgisi olan isimler gözaltına alındı...

Göz göre göre gelen tehlike

Sadece tavuk döner değil, çiğ köfte, balık-ekmek, kokoreç gibi pek çok ürün, gerekli hijyen ve saklama koşulları sağlanmadığında sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Tavuk gibi, gerekli saklama koşullarına uyulmadığı takdirde büyük risk oluşturan gıdarda son dönemde bazı esnafların maliyet düşürmeye yönelik yapıtığı uygulamalarsa inanılır gibi değil.

Taze görünüm için kimyasal desteği

Konu gıda olduğunda, sağlık için tehlike yaratan başlıca maliyet düşürme yöntemleri arasında ise şunlar yer alıyor:

* Dondurulup çözülmüş ürünlerin yeniden dondurulması,

* Taze görüntüsü vermek için bayatlayan unlu mamullere ağartıcı uygulanması,

* Son kullanma tarihi geçmiş tavukların çamaşır suyuyla yıkanması,

* Bayat et ve balıklara lezzet ve renk verici kimyasallar konularak taze görünümü verilmesi.

Salmonella, E.Coli ve Listeria

Konu sokak lezzetleri olduğunda en fazla tehlikeyi yaratan bakterilerin Salmonella, E.Coli ve Listeria olduğuna dikkat geçen doktorlar, mide bulantısı, kusma ve ishal semptomları yaşayan hastaların acilen sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar aksi takdirde ölüm vakaları yaşanabileceğini belirtiyor.

Kocaeli'de yaşanan olaylara yönelik yapılan Valilik açıklamasında, 'olaya konu olan işletmeden alınan numunelerin mikrobiyolojik kriterler tebliğine uymadığı' belirtilirken, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, herhangi bir hayati tehlike yaşanmaması adına, tavuk dönerin şişe takıldıktan 24 saat sonra tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü açıklamada bulundu

Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden önceki gün gelen bildirim doğrultusunda, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ekiplerince ivedi şekilde ilgili işletmeye gidilerek satışa hazır tavuk döner ürününden numune alındığı ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.