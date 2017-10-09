Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

09 Ekim 2017

İçişleri Bakanlığınca, 2-9 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, 18'i ölü 15'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.i.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 648 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 136, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 52, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 809, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 27 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, bin 24'ü terör suçları, 119'u düzensiz göç ve 3 bin 709'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 852 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 18'i ölü, 15'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Bitlis, Siirt, Tunceli ve Batman'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 41 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 15 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 281 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 54 el bombası, 17'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 37 silah, 2 bin 165 adet muhtelif mühimmat ile 4 ton gıda maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 76 ilde 2 bin 765 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 692 kilogram esrar, 419 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 1 kilo 500 gram afyon, 9 kilo 600 gram metamfetamin, 4 kilo 820 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 247 bin 167 adet uyuşturucu hap ile 77 bin 208 kenevir bitkisi, 980 bin 468 paket kaçak sigara ve 49 ton 40 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca 51 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 267 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 378'i denizlerde olmak üzere 3 bin 772 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 119 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 72 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 363 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Asayiş denetimleri

Asayi̇ş uygulamaları kapsamında, Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla gerekli arama kararları alınarak 6 Ekim 2017 Cuma günü eş zamanlı yapılan "Onlar Artık Aranmıyor-6" operasyonuna 2 bin 658 ekip ve 7 bin 925 personel katıldı. Operasyon sonucunda, 2 bin 761 ikamette yapılan aramada 714'ü hırsızlık suçundan olmak üzere aranan bin 157 kişi yakalandı.

Kaynak: AA