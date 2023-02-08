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Son dakika... 10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıma yol açtığı 10 il için aldığı 3 aylık olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 8 Şubat günü saat 01.00'den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada OHAL kararı alacaklarını söylemişti.

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Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

- AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

- Deprem aferinin ve etkilerinin vahameti tedbirler almamızı gerektirmektedir. Deprem bölgesini afet bölgesi ilan ediyoruz.

- Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. 3 ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız

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DEPREM FACİASI - Kahramanmaraş depremi üçüncü gününde - Depremle ilgili son haberler
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