Son dakika... 10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıma yol açtığı 10 il için aldığı 3 aylık olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 8 Şubat günü saat 01.00'den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada OHAL kararı alacaklarını söylemişti.
Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
- AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.
- Deprem aferinin ve etkilerinin vahameti tedbirler almamızı gerektirmektedir. Deprem bölgesini afet bölgesi ilan ediyoruz.
- Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. 3 ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız