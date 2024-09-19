Son dakika: 16 ilin valisi değişti! Karar Resmi Gazete'de
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte 16 ilin valisi değişti. 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, 12 ilin valisi görevden alındı ve mülkiye başmüfettişi olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi, 16 ilin valisinin değişmesiyle sonuçlandı.
Bu kararla, 12 ilin valisi görevden alınarak mülkiye başmüfettişi olarak atandı. Değişiklikler Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Kararname kapsamında yeni vali atanan iller arasında Kırşehir, Bolu ve Manisa da bulunuyor. Toplamda 28 atama gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Kanun Hükmünde Kararnamesi'iyle değişen valiler şöyle:
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valilği'ne
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Manisa Valilği'ne
Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Manisa Valilği'ne
Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Manisa Valilği'ne
İçişleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Manisa Valilği'ne
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Manisa Valilği'ne
Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Manisa Valilği'ne
İçişleri Bakanı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Manisa Valilği'ne
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Manisa Valilği'ne
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Manisa Valilği'ne
Vali-Müliye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Manisa Valilği'ne
Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Manisa Valilği'ne
İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Manisa Valilği'ne
Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Manisa Valilği'ne
İstanbul-Ümraniye Kaymakamı, Abdulaziz Aydın, Bolu Manisa Valilği'ne
Ankara-Etimesgut Kaymakamı, Naci Aktaş, Uşak Manisa Valilği'ne
Mülkiye başmüfettişliği'ne atananlar
Kırşehir Valisi, Hüdayer Mete Buhara Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Amasya Valisi Yılmaz Doruk Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Burdur Valisi Türker Öksüz, Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Vali Mülkiye Başmüfettişi, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Vali Mülkiye Başmüfettişi, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Vali Mülkiye Başmüfettişi, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Vali Mülkiye Başmüfettişi, Manisa Valisi Enver Ünlü, Vali Mülkiye Başmüfettişi, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Vali Mülkiye Başmüfettişiliğine atandı.