Son dakika... 2023 seçimleri için kritik tarih belli oldu: Bülent Turan canlı yayında açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN Türk televizyonunda yaklaşan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız son grup toplantısında 14 Mayıs'ı işaret etti. Resmi takvim hala 18 Haziran'dır. Bir erken seçim gündemimiz yok" diyen Bülent Turan, seçimlerin neden 18 Haziran'da yapılmayacağını şöyle açıkladı:

"- Ramazan Bayramı, Hac dönemi, mevsimlik işçiler, Kurban Bayramı... Hem ilk turu hem ikinci turu planlamak zorundasınız.

- Bu hac meselesinin 2 turda da olmadığı 7 Mayıs ve 14 Mayıs var. Biz istiyoruz ki 18 Haziran'a en yakın tarih olan 14 Mayıs var. Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak."

Karar 9 ya da 10 Mart'ta açıklanabilir

Kararın Meclis'ten çıkmasını istediklerini ancak "CHP ve İYİ Parti'nin bu yolu kapattığını" anlatan Turan, "Seçim tarihini Cumhurbaşkanının almasını bekliyoruz. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir" dedi.