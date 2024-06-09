SON DAKİKA... 2024 YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son dakika gelişmesi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
Haber Merkezi
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ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre tüm oturumların soru ve yanıtları yayınlandı.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.