SON DAKİKA! 2025 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuçlarını sorgulama ekranı
Son dakika KPSS Lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı son dakika duyurusunda "2025-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ) sonuçları açıklandı" diye belirtti. Sonuç sorgulama için aşağıdaki linki tıklayınız.
ÖSYM, 2025 KPSS Lisans sonuçlarının bugün açıklanacağını belirtmişti. Yüz binlerce memur adayı sabahın ilk ışıklarından bu yana heyecanla bekliyordu. Kurum saat 10.00'da yaptığı duyuru ile heyecanlı bekleyişe son verdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan 2025-KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı" denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.