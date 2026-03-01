Google Haberler

Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran lideri Hamaney öldü

Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'in, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı.

Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran lideri Hamaney öldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in durumuna ilişkin, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

İran halkına da seslenen ABD Başkanı, "Bu, İran halkının ülkesini geri alması için tek ve en büyük şanstır." yorumunda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun "artık savaşmak istemediğini" savunan Trump, "Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama sonra onları sadece ölüm bekliyor." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in saldırılarının bir süre daha sürebileceğini kaydederek, saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceğini belirtti.

Arakçi’den BM’ye: Tüm savunma kapasitemizi kullanacağızArakçi’den BM’ye: Tüm savunma kapasitemizi kullanacağızDünya
ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran halkı sokağa döküldüABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran halkı sokağa döküldüGündem
Çin'den İran savaşıyla ilgili ilk açıklama geldiÇin'den İran savaşıyla ilgili ilk açıklama geldiDünya
Pezeşkiyan’ın oğlu: Babama suikast girişimi başarısız olduPezeşkiyan’ın oğlu: Babama suikast girişimi başarısız olduDünya
Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak’tan İsrail-İran değerlendirmesi: ABD, İsrail için bedel ödeyecekProf. Dr. Deniz Ülke Kaynak’tan İsrail-İran değerlendirmesi: ABD, İsrail için bedel ödeyecekDünya
İngiltere'den ABD ve İsrail'e destek! Starmer: Kuvvetlerimiz aktif, uçaklarımız havadaİngiltere'den ABD ve İsrail'e destek! Starmer: Kuvvetlerimiz aktif, uçaklarımız havadaDünya
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar