Pezeşkiyan’ın oğlu: Babama suikast girişimi başarısız oldu

Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da saldırılarda hedef alındığı iddiası gündeme geldi. Ülke basınına konuşan oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Karşılıklı saldırılar sürüyor

Yusuf Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında cumhurbaşkanının hedef alındığını doğrulayarak, “Suikast girişimleri başarısız oldu. Diğer yetkililer de sağlıklı” dedi. Uzun sürebilecek bir yıpratma savaşına işaret eden Yusuf, halkı sabır ve dirayete çağırdı.

ABD ve İsrail’in İran’daki birçok kente düzenlediği saldırılara İran ordusu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi. Bölgedeki ABD üsleri hedef alınırken, İsrail ve İran hava sahalarını kapattı ve olağanüstü hal ilan edildi.