Son dakika: ABD'den 'İstanbul' açıklaması geldi

Türkiye ile İsveç arasındaki gerilim ve aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından Almanya, Hollanda ve İsviçre Başkonsoloslukları, olası terör saldırılarını gerekçe göstererek diplomatik misyonlarını ziyarete kapatmıştı.

Bakan Soylu tepki göstermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız” diyerek tepki gösterdiği duruma ilişkin bir açıklama da ABD’den geldi.

Bir açıklama da ABD'den geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin sorulan soruyu yanıtladı.

“Öncelikle şunu söylemek isterim ki bizim İstanbul’daki başkonsolosluğumuz açık ve hizmet vermeye devam ediyor. Diğer ülkelerin bakanlarının açıklamaları Türkiye’deki kendi diplomatik temsilciliklerini ilgilendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke dışındaki vatandaşlarının güvenliğini her şeyden önde tutar. Bu haftanın başında ve hafta sonu ABD’nin Türkiye’deki temsilcilikleri olası terör saldırılarına karşı ABD vatandaşlarını uyarmıştı” diyen sözcü Patel, İstanbul’da belli yerler konusunda uyarı yapıldığına dikkat çekerek, “Türk yetkililer konuyla ilgili soruşturma yapıyor ve konuyla ilgili daha fazla bilgi için onlarla konuşmanızı tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.