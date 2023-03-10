Son Dakika... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en çok etkilediği şehirlerden Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar görevinden ayrıldı. Çuhadar, istifa gerekçesine "sağlık sorunlarını" gösterdi.

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım" diyen Çuhadar, "Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tepki göstermişti

Deprem felaketi sonrası kentteki valilik binasında bir protesto gerçekleştirilmişti. Protestoya katılan bazı vatandaşlar, bu sırada güldüğü gerekçesiyle Vali Çuhadar'a tepki göstermişti.