Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Yaşanan depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.20'de meydana gelen depremin derinliği 10.06 kilometre olarak ölçüldü.