Son dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki depremin 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedildi.

AFAD ve Elazığ Valiliği'nden açıklama

AFAD Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Okan Tüysüz: Sıkışan ve gerilen bir bölge

Bu arada, deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında Elazığ'da meydana gelen depremi değerlendirdi.

Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

"24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin etki alanı içindeki bir bölge. Artçı deprem olarak değerlendirmek mümkün. Bölge hem 2020 depremiyle hem de geçtiğimiz yıl yaşadığımız 6 Şubat depremiyle sıkışan ve gerilen bir bölge. 2020'de enerjisi boşaldığı için büyük bir deprem beklemediğimiz bir yöre.

"7,2 büyüklüğünde bir deprem üretme olasılığı var"

Bölgede en önemli ve tehlikeli olarak gördüğümüz Bingöl Yedisu fayı var. Kuzey anadolu fayının 1700'lü yıllardan bu yana kırılmamış o yöredeki en önemli parçası. 7,2 büyüklüğünde bir deprem üretme olasılığı var. Ancak bu depremin onunla bir bağlantısı yok. Yedisu fayı Elazığ'ın biraz doğusundan Karlıova'ya doğru uzanan bir fay parçası. Bunun üzerinde bir deprem beklentimiz var. Onun dışında yöre riskli bir bölge. Çok sayıda fay parçası barındıran bir bölge. En fazla dikkat edilmesi gereken yörelerden bir tanesi."