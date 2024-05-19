Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 9.26'da gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Onikişubat ilçesi olarak açıklandı.
Deprem yerin 10.78 kilometre derinliğinde kaydedildi.