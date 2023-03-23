Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)
Son dakika gelişmesi… Kahramanmaraş ve çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor.
Son dakika gelişmesi!
Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından bölgedeki sarsıntılar sürüyor. Son sarsıntı bu sabah Kahramanmaraş’ta kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde saat 08.45’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 6.94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntı kentte paniğe neden oldu.
Türkiye’de meydana gelen son depremler
2023.03.23 08:39:59 38.1485 38.1018 1.5 -.- 1.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.23 08:38:27 38.1920 38.3692 21.6 -.- 2.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.23 08:21:14 38.4937 39.9418 5.0 -.- 3.6 -.- ESENLIK-ALACAKAYA (ELAZIG) İlksel
2023.03.23 08:10:07 36.1917 36.1503 22.7 -.- 1.6 -.- HATAY İlksel
2023.03.23 08:03:22 38.5303 37.9557 5.0 -.- 2.2 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.23 07:51:24 36.3020 36.2180 4.9 -.- 2.4 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.03.23 07:46:13 37.9637 36.4825 3.0 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 07:41:36 37.0585 28.4607 10.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.23 07:41:11 38.3382 27.2225 7.6 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.23 07:34:42 38.7177 42.1010 5.0 -.- 1.3 -.- GEDIKPINAR-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2023.03.23 07:23:46 37.3127 36.7947 5.4 -.- 2.4 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 07:19:38 37.3985 37.0722 10.5 -.- 1.5 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 07:16:43 37.8072 36.2112 5.4 -.- 1.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.23 07:12:55 36.2925 36.1843 5.9 -.- 2.6 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel
2023.03.23 07:00:43 37.8280 36.6637 9.2 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 06:57:44 37.9075 36.2788 4.5 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 06:52:37 38.0977 36.4673 4.8 -.- 1.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel