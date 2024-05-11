SON DAKİKA: AFAD duyurdu... Malatya ve Çanakkale'de deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika deprem açıklaması yaptı. Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında saat 21.03'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.7 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 07.46'da ise Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.