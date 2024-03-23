Son dakika: AFAD duyurdu... Muğla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15.92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.