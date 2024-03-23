Son dakika: AFAD duyurdu... Muğla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde ve yerin 15.92 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte, 23 Mart 2024 Cumartesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 15.92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.