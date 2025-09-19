Son dakika: AK Partili Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'a gözaltı
Son dakika... Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşananların ardından AK Parti yönetimi Sungur'un ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
AK Partili Sungur'un, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı iş insanları ile birlikte gözaltına alındığı öne sürüldü.
AK Parti'den disipline sevk kararı
AK Parti'den yapılan açıklamada ise Ahmet Sungur'un tedbirli olarak ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:
"Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir."