Son dakika: AK Partili Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'a gözaltı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

AK Partili Sungur'un, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı iş insanları ile birlikte gözaltına alındığı öne sürüldü.

AK Parti'den disipline sevk kararı

AK Parti'den yapılan açıklamada ise Ahmet Sungur'un tedbirli olarak ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir."