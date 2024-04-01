Son dakika... Akşener gazetecilerin karşısına geçiyor! Saat belli oldu

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'nin ardından Millet İttifakı'ndan ayrılan ve seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı alan İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde aradığını bulamadı.

İYİ Parti, sadece Nevşehir'i kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Rasim Arı oyların yüzde 52'sini alarak belediye başkanı seçildi. Fakat Türkiye genelinde belediye başkanlığı yarışında İYİ Parti'nin aldığı oy yüzde 3,77'de kaldı. İYİ Parti 1 milyon 734 bin oy aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim değerlendirmesi yapmak üzere bugün 14.30'da Genel Merkez'de gazetecilerin karşısına çıkacak.

Akşener'e istifa çağrısı

İYİ Parti'de Akşener'e yönelik istifa çağrısını yapan ilk isim Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz olmuştu.

Bilge Yılmaz, seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte Akşener’i istifaya davet etmiş ve görevinden ayrılmıştı.

“Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok” diyen Yılmaz, “Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.