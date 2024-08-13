Son dakika: Ali Yerlikaya Elazığ'daki operasyonu paylaştı: Bir suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ’da düzenlenen “KUYU-16” operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya paylaşımında özetle şu bilgileri verdi:

"Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tehdit, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması, Suça Azmettirme, Suçu Üstlenme, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: adet ruhsatsız tabanca adet tüfek ve Çok sayıda fişek ele geçirildi."