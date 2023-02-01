Son dakika... Almanya, İstanbul Başkonsolosluğu'nu 'güvenlik' nedeniyle kapattı

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Instagram hesabından yapılan açıklamada güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat 2023) kapalı kalacağı bildirildi.

Bugün için planlanan vize ve pasaport randevuları ise iptal edildi.

Başkonsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Başkonsolosluğumuz güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat) kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için verilen randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdildi.

Hollanda da kapatmış, İngiltere uyarıyı güncellemişti

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da seyahat uyarısını tekrar güncelledi.