Son dakika: Ankara'dan Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Söz konusu haberi Orman Genel Müdürlüğü duyurdu. OGM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.