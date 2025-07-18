Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre Antalya, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.05 km olarak belirtilirken Gazipaşa'ya uzaklığı 95.91 km olarak bildirildi. Deprem Antalya'ya yakın çevre illerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de (KKTC) hissedildi.