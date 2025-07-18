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Son dakika: Antalya açıklarında şiddetli deprem

Son dakika haberine göre Antalya, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giray Topçular giray.topcular@dunya.com
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Son dakika: Antalya açıklarında şiddetli deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre Antalya, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.05 km olarak belirtilirken Gazipaşa'ya uzaklığı 95.91 km olarak bildirildi. Deprem Antalya'ya yakın çevre illerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de (KKTC) hissedildi.

Son dakika: Antalya açıklarında şiddetli deprem - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ