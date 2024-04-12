Son dakika... Antalya'da teleferik aracı düştü, bir kişi öldü
Son dakika gelişmesi... Antalya'da Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu teleferik hattında bir araç yere düştü. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA
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Konyaaltı ilçesinde yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.
Yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.