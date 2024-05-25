Son dakika... Asgari ücrete ara zam gelir mi? Bahçeli'den yanıt

"Asgari ücrete ara zam yapılacak mı" sorusu kamuoyunun gündeminde. Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklanmasına rağmen asgari ücrete ikinci zam beklentisi sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel” dedi.

Program için Kızılcahamam'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zam sorusuna yanıt

“Asgari ücretle ilgili bir düzenleme gelir mi?” sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Asgari ücretle muhatap olanların refah seviyesini yükseltmek bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olmalıdır. Buna benzer bir teklif gelirse biz de gerekli katkıları yaparız” ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli'den sokak hayvanları tartışmasına ilk açıklama

Sokak hayvanlarına dönük yasal düzenleme bir süredir tartışma konusu. Bahçeli, durumu "Çok tehlikeli" olarak ifade ederken "Zannediyorum ki Meclis ve hükümet nezdinde ele alınacak. Belediyeler nezdinde tasarruf sağlanak" dedi.

MHP lideri, "Sokak hayvanları sevgisi üzerine aşırı yorum yapanlar sokak hayvanlarından şikayet eder hale geldi" ifadelerini de kullandı.