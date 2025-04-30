Son dakika: Askerlik yerleri açıklandı: Mayıs 2025 celbi sınıflandırma sonuçları e-Devlet’te

Son dakika gelişmesi: Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Mayıs celbi kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden erişime açtı. Sınıflandırma sonuçları 3 ayrı sevk dönemini kapsıyor.

28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihini tamamlayan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak “Sınıflandırma Sonuçları” ya da “Askerlik Durum Belgesi” ekranı üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.

Sevk ve grup tarihleri netleşti

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında silahaltına alınacak yükümlüler için sevk tarihleri şu şekilde belirlendi:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1’inci Grup): 8 Mayıs 2025

Er (2’nci Grup): 12 Haziran 2025

Er (3’üncü Grup): 10 Temmuz 2025

Sınıflandırılan yükümlüler, aynı işleme tekrar tabi tutulmayacak. Ancak daha önce sınıflandırılmış olup da sevk döneminde mazeretsiz şekilde birliğine katılmayanlar, er statüsünde askere alınacak.

Sevk belgesi ve ödemeler

Sevk belgesini almak isteyen yükümlüler, e-Devlet’ten veya askerlik şubesinden belgeye erişebilecek. 1. grup için belgeler sonuçların açıklandığı tarihten itibaren alınabilirken, 2. ve 3. grup için sevk tarihinden 10 gün önce belge alınabilecek.

Yükümlülere, nüfus kayıt sistemindeki adresleri esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Bu ödemeler PTT şubelerinden ya da PttMatik’lerden kimlik belgesiyle alınabilecek. Banka kartı olmayanlar, diledikleri bankadan hesap açtırarak kart temin edebilecek.

Bakaya kalanlara işlem uygulanacak

Sevk belgesini almayanlar, aldığı halde birliğe katılmayanlar ya da yol süresi dışında teslim olanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacağı belirtildi.