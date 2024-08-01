Son dakika: AYM’den Can Atalay için kritik karar: Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir

Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak gerekçeli kararını açıkladı. Kararda Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğu belirtildi. Kararın yayımlanmasının ardından Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, şu bilgileri paylaştı:

"Karar açık. Farklı farklı bölümlerinde Meclis tarafından yapılmış olan Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmüş olmasının yok olduğu vurgulanıyor. Daha da önemlisi Yargıtay’ın AYM’nin kararına uyulmamasına ilişkin kararının bir hukuki anlam atfedilememeği söyleniyor.

Daha da önemlisi Can Atalay hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunduğundan bahsedilemeyeceği söyleniyor. Dolayısıyla kararın özeti şudur: Can Atalay hala milletvekilidir. Düşürülmesine ilişkin işlem yok hükmündedir, cezaevinde tutulmasının hiçbir yasal dayanağı yoktur."

Özgür Özel: Can Atalay'ın tüm hakları iade edilmelidir

Açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti. Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.