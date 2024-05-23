Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu, İstanbul'da yakalandılar

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Fransa tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) Hollanda'nın Capelle bölgesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar' suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı."