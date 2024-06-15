Babadağ'daki orman yangınının kontrol altına alındı

Yumaklı, sosyal medya hesabından, söz konusu yangınla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli." ifadesini kullandı.

Tahliyeler yaşandı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, dün saat 13.30 sıralarında başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınamayan yangın, gece saatlerinde de devam etti. Bölgeye yakın mahallelerde tahliyeler yaşandı