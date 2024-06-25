SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta büyük yangın! Yerleşim yerlerine ilerliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük yakınlarında başlayan yangın poyrazın etkisiyle makilik alana sıçradı. Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler Ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.

Sarımsaklı plajının bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen yangına havadan Orman Bakanlığı'na ait 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı iş makineleri ve 60 personel müdahale ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyelerine ait ekiplerinde dahil olduğu söndürme çalışmaları devam ederken yangının şiddetli rüzgar sebebiyle Küçükköy ve Sarımsaklı istikametine hızlı bir şekilde ilerlediği bildirildi.