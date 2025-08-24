Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'nın (AFAD) son dakika değrem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından saat 22.00'da 4.2, 22.14'de ise 4.3 büyüklüğünde iki farklı deprem daha meydana geldi.

Bakan Yerlikaya: Saha taramalarına başlanmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından saha taramalarının başladığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: Olumsuz durum bulunmamaktadır

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

